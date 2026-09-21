15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 5. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва

Стала известна причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва
Комментарии

Бывший чемпион Fight Nights россиянин Григорий Пономарёв скончался из-за отрыва тромба. Об этом рассказал бывший боец Максим Дивнич.

«Дозвонился родственникам Гриши. Да, действительно, оторвался тромб. У него была травма ноги, колено, воспалительные процессы. Он ещё ангиной то ли переболел, то ли болел. У него было тяжёлое состояние. И вот оторвался тромб», — сказал Дивнич в социальных сетях.

Григорию Пономарёву был 31 год. Уроженец Кемерова дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего провёл девять боёв, одержав шесть побед и потерпев три поражения.

Материалы по теме
Экс-чемпион AMC Fight Nights в тяжёлом весе Григорий Пономарёв умер в 31 год

Самый дорогой бой в ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android