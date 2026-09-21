Стала известна причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва

Бывший чемпион Fight Nights россиянин Григорий Пономарёв скончался из-за отрыва тромба. Об этом рассказал бывший боец Максим Дивнич.

«Дозвонился родственникам Гриши. Да, действительно, оторвался тромб. У него была травма ноги, колено, воспалительные процессы. Он ещё ангиной то ли переболел, то ли болел. У него было тяжёлое состояние. И вот оторвался тромб», — сказал Дивнич в социальных сетях.

Григорию Пономарёву был 31 год. Уроженец Кемерова дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего провёл девять боёв, одержав шесть побед и потерпев три поражения.

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