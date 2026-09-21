В RAF заявили, что Хамзат Чимаев возглавит ноябрьский турнир в Абу-Даби

Глава профессиональной борцовской организации Real American Freestyle (RAF) Чэд Бронштейн сообщил, что бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев возглавит турнир, который состоится 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чимаев возглавит шоу в Абу-Даби, это точно. Арман [Царукян] будет бороться в Абу-Даби. Кайл Снайдер будет бороться в Абу-Даби. Джордан Барроуз будет бороться в Абу-Даби. Садулаев будет бороться в Абу-Даби. Так что это будет невероятный кард», — приводит слова президента RAF Чэда Бронштейна издание MMA Fighting.

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