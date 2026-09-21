15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 5. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В RAF заявили, что Хамзат Чимаев возглавит ноябрьский турнир в Абу-Даби

В RAF заявили, что Хамзат Чимаев возглавит ноябрьский турнир в Абу-Даби
Комментарии

Глава профессиональной борцовской организации Real American Freestyle (RAF) Чэд Бронштейн сообщил, что бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев возглавит турнир, который состоится 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чимаев возглавит шоу в Абу-Даби, это точно. Арман [Царукян] будет бороться в Абу-Даби. Кайл Снайдер будет бороться в Абу-Даби. Джордан Барроуз будет бороться в Абу-Даби. Садулаев будет бороться в Абу-Даби. Так что это будет невероятный кард», — приводит слова президента RAF Чэда Бронштейна издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Гилберт Бёрнс сказал, что нужно сделать Чимаеву, чтобы снова стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере