В RAF заявили, что Хамзат Чимаев возглавит ноябрьский турнир в Абу-Даби
Глава профессиональной борцовской организации Real American Freestyle (RAF) Чэд Бронштейн сообщил, что бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев возглавит турнир, который состоится 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Чимаев возглавит шоу в Абу-Даби, это точно. Арман [Царукян] будет бороться в Абу-Даби. Кайл Снайдер будет бороться в Абу-Даби. Джордан Барроуз будет бороться в Абу-Даби. Садулаев будет бороться в Абу-Даби. Так что это будет невероятный кард», — приводит слова президента RAF Чэда Бронштейна издание MMA Fighting.
Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере