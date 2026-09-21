Камил Гаджиев оценил победу Царукяна над Руффи

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Я колебался между вторым и третьим [раундом], был уверен, что это [финиш] будет внизу, на полу, но Арман всё закончил в стойке. И это было крутое, очень уверенное выступление абсолютно доминирующего человека», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.