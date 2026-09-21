«Это верно». Гаджиев объяснил, почему в UFC не назвали Царукяна следующим претендентом

Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему руководство UFC не стало объявлять Армана Царукяна следующим претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг) после победы в поединке с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Что дальше? Кинут или не кинут? Ну да, прозвучало: «Надо поговорить с Гейджи». Дана [Уайт] как опытный стратег, как опытный промоутер, конечно, всегда должен оставлять для себя возможность принять решение не сразу. Это верно. И поэтому ссылается на Гейджи.

Давайте между собой обсудим. А разве Гейджи может отказать Дане Уайту, если он скажет драться с Царукяном? И, более того, я считаю, что 99% зрителей будут с этим выбором согласны. А если Гейджи не захочет драться с Царукяном, пускай освобождает титул. Это будет логично», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.