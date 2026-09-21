«Очень умное решение». Жан Силва объяснил, как Царукян смог нокаутировать Руффи

Боец UFC Жан Силва прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Очень умное решение со стороны Армана. Он понял, что тейкдауны в одну ногу не работают, и с середины раунда начал попадать ударами локтями. Очень тяжело стоять напротив такого взрывного борца и одновременно удерживать внимание на защите лица и ног», — написал Силва в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй прокомментировал победу Царукяна над Руффи.

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