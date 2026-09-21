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«Звучит как полная чушь». Боец UFC раскритиковал Топурию за слова о перчатках Гейджи

«Звучит как полная чушь». Боец UFC раскритиковал Топурию за слова о перчатках Гейджи
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Американский боец UFC Бобби Грин отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии. Напомним, ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их поединке, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Чуваки, это звучит как полная чушь. Рефери проверяет ваши перчатки. Все в помещении это снимают… Звучит как девчачьи отговорки», — сказал Грин в интервью боксёру Арнольду Барбозе-младшему на платформе Kick.

Ранее Арман Царукян отреагировал на слова Топурии о перчатках.

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