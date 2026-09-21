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Гуманоидный робот нокаутировал бойца в бою по правилам ММА

Гуманоидный робот нокаутировал бойца в бою по правилам ММА
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В Сан-Франциско прошёл первый бой человека против робота, организованный компанией REK (Robot Entertainment Kombat). Популярный блогер Фрэнки ЛаПенна вышел в клетку против гуманоидного робота EngineAI T800, внешне напоминающего Терминатора.

Роботы, участвующие в боях REK, не являются автономными: каждым из них дистанционно управляет человек-оператор с помощью VR-гарнитуры или контроллера, а ИИ на борту поддерживает равновесие робота.

По данным издания IXBT.com, робот был разработан командой из 150 инженеров компании Zhongqing Robotics. Это флагманская модель с 29 степенями свободы в суставах по всему телу, при этом каждая рука имеет семь степеней свободы. Гибкость его суставов значительно превосходит гибкость традиционных человекоподобных роботов, что позволяет выполнять сложные боевые, танцевальные и другие многопозиционные движения. Стоимость такого робота составляет около $ 100 тыс.

Во время боя ЛаПенна сначала нанёс несколько ударов по машине, после чего робот отправил его в нокаут, одержав победу. Организаторы в своём аккаунте в социальной сети Х назвали событие историческим и намекнули, что в их VR-лиге появятся более сильные роботы.

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