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Ковингтон: Джон Джонс — демон. Гейбл Стивсон должен разорвать с ним связи

Ковингтон: Джон Джонс — демон. Гейбл Стивсон должен разорвать с ним связи
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон назвал причину поражения Гейбла Стивсона от Шона Шарафа на турнире UFC 331. По его мнению, Стивсон зря отошёл от борьбы и начал слишком тесно общаться с Джоном Джонсом.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Я определённо это предвидел. Он слишком себя переоценил, недооценил соперников и просто считал себя неуязвимым. Когда ты отходишь от того, что привело тебя на этот праздник жизни, это никогда не пойдёт тебе на пользу. У Джона Джонса плохая атмосфера. Этот парень — демон, мужик. Мы видели длинный список плохих вещей, которые он сделал с женщинами, с людьми, с копами, с тестерами на наркотики. Он просто ужасный человек, брат.

Когда ты выравниваешь себя и постоянно находишься в окружении этой плохой энергии, это пере