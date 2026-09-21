Ковингтон: Джон Джонс — демон. Гейбл Стивсон должен разорвать с ним связи

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон назвал причину поражения Гейбла Стивсона от Шона Шарафа на турнире UFC 331. По его мнению, Стивсон зря отошёл от борьбы и начал слишком тесно общаться с Джоном Джонсом.

«Я определённо это предвидел. Он слишком себя переоценил, недооценил соперников и просто считал себя неуязвимым. Когда ты отходишь от того, что привело тебя на этот праздник жизни, это никогда не пойдёт тебе на пользу. У Джона Джонса плохая атмосфера. Этот парень — демон, мужик. Мы видели длинный список плохих вещей, которые он сделал с женщинами, с людьми, с копами, с тестерами на наркотики. Он просто ужасный человек, брат.

Когда ты выравниваешь себя и постоянно находишься в окружении этой плохой энергии, это пере