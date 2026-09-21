Хамзат Чимаев возглавит дебютный турнир RAF в Абу-Даби 14 ноября

Промоушен Real American Freestyle (RAF) официально объявил о проведении первого турнира в ОАЭ. Шоу состоится 14 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Главным событием вечера станет выступление бывшего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

Фото: RAF

Соперник Чимаева будет объявлен позже. Организаторы также сообщили, что анонсируют имена других участников турнира из числа известных представителей борьбы и боевых искусств.

Ранее Чимаев на пресс-конференции перед RAF 13 в Майами, по всей видимости, случайно раскрыл, что его следующим соперником в RAF станет Колби Ковингтон, и назвал местом проведения поединка Абу-Даби.