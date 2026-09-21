Гейбл Стивсон впервые прокомментировал поражение от Шарафа на UFC 331

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также боец UFC американец Гейбл Стивсон впервые высказался после поражения от Шона Шарафа на турнире UFC 331. Бой продолжился всего 13 секунд. Шараф нокаутировал соперника ударом с левой.

«Финальные медицинские тесты пройдены. Я вернулся. Всем клоунам, которые несли чушь и списывали меня со счетов всё это время, — вот я здесь. Теперь посмотрим, у кого есть яйца. Спасибо всем за поддержку. В следующий раз я позабочусь о том, чтобы проверили перчатки Шона, чтобы он не нанёс на них ничего странного. До скорой встречи», — приводит слова Стивсона The Fight Bubble в социальной сети Х.