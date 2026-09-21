15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 5. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гейбл Стивсон впервые прокомментировал поражение от Шарафа на UFC 331

Гейбл Стивсон впервые прокомментировал поражение от Шарафа на UFC 331
Комментарии

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также боец UFC американец Гейбл Стивсон впервые высказался после поражения от Шона Шарафа на турнире UFC 331. Бой продолжился всего 13 секунд. Шараф нокаутировал соперника ударом с левой.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Финальные медицинские тесты пройдены. Я вернулся. Всем клоунам, которые несли чушь и списывали меня со счетов всё это время, — вот я здесь. Теперь посмотрим, у кого есть яйца. Спасибо всем за поддержку. В следующий раз я позабочусь о том, чтобы проверили перчатки Шона, чтобы он не нанёс на них ничего странного. До скорой встречи», — приводит слова Стивсона The Fight Bubble в социальной сети Х.

Материалы по теме
Ковингтон: Джон Джонс — демон. Гейбл Стивсон должен разорвать с ним связи