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Чейл Соннен сравнил поражение Стивсона с нокаутом Махачева в 2015 году

Чейл Соннен сравнил поражение Стивсона с нокаутом Махачева в 2015 году
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Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен заявил, что не стоит списывать со счетов олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона после его поражения от Шона Шарафа на турнире UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«История повторяется. Если вы болельщик со стажем, вы не придаёте большого значения тому, что случилось с Гейблом. Но если вы новичок — о боже, Гейбл может больше никогда не выйти в октагон. С Гейблом покончено. Он никогда не вернётся. А если вы здесь давно, вам не нужно далеко ходить — вспомните Ислама.

Ислам Махачев был в нокдауне, вернулся и больше не проигрывал. Это привело его к чемпионскому титулу, ещё одному титулу и первому месту в рейтинге pound-for-pound», — приводит слова Соннена аккаунт FightLuck в социальной сети X.

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