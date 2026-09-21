Дана Уайт: Джошуа Ван — лучшее, что когда-либо происходило с наилегчайшим весом

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил чемпиона наилегчайшего веса Джошуа Вана после его победы над Александром Пантожей на UFC 331.

«Это было невероятно. Он — лучшее, что когда-либо происходило с этим дивизионом. Он приносит в него яркость, зрелищность, эмоции и веселье. Это был отличный бой.

Если посмотреть на то, чем завершился поединок из-за этой нелепой травмы, то это, конечно, ужасно. Плохой способ победить и плохой способ проиграть. А потом он выходит и защищается. Он становится всё увереннее с каждым боем. Чего стоит только защита от тейкдаунов — невероятно. А выход из позиции маунта? Этот парень выглядит потрясающе. С каждым поединком он становится всё лучше, а именно это необходимо для того, чтобы надолго стать чемпионом. Ты должен показывать всё более высокий уровень от боя к бою. Особенно когда тебе противостоит такой соперник, как Пантожа.

Если честно, когда вспоминаешь все принципиальные противостояния в истории UFC, сколько из них действительно получились отличными боями? Если сегодняшний поединок можно назвать принципиальны