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Дана Уайт: Джошуа Ван — лучшее, что когда-либо происходило с наилегчайшим весом

Дана Уайт: Джошуа Ван — лучшее, что когда-либо происходило с наилегчайшим весом
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил чемпиона наилегчайшего веса Джошуа Вана после его победы над Александром Пантожей на UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван (W) — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Александр Пантожа

«Это было невероятно. Он — лучшее, что когда-либо происходило с этим дивизионом. Он приносит в него яркость, зрелищность, эмоции и веселье. Это был отличный бой.

Если посмотреть на то, чем завершился поединок из-за этой нелепой травмы, то это, конечно, ужасно. Плохой способ победить и плохой способ проиграть. А потом он выходит и защищается. Он становится всё увереннее с каждым боем. Чего стоит только защита от тейкдаунов — невероятно. А выход из позиции маунта? Этот парень выглядит потрясающе. С каждым поединком он становится всё лучше, а именно это необходимо для того, чтобы надолго стать чемпионом. Ты должен показывать всё более высокий уровень от боя к бою. Особенно когда тебе противостоит такой соперник, как Пантожа.

Если честно, когда вспоминаешь все принципиальные противостояния в истории UFC, сколько из них действительно получились отличными боями? Если сегодняшний поединок можно назвать принципиальны