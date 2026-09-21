«Мой брат». Царукян посвятил пост дружбе с Хамзатом Чимаевым

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян после победы над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с уроженцем Чечни, бывшим чемпионом промоушена Хамзатом Чимаевым.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

«Мой брат», — подписал фотографии Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. Российско-армянский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, 12 из которых были одержаны досрочно, и одно поражение.