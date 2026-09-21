«Мой брат». Царукян посвятил пост дружбе с Хамзатом Чимаевым
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян после победы над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с уроженцем Чечни, бывшим чемпионом промоушена Хамзатом Чимаевым.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
«Мой брат», — подписал фотографии Царукян.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Арману Царукяну 29 лет. Российско-армянский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, 12 из которых были одержаны досрочно, и одно поражение.
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