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Колби Ковингтон: думаю, я сломал бы Хамзата Чимаева — у него есть склонность сдаваться

Колби Ковингтон: думаю, я сломал бы Хамзата Чимаева — у него есть склонность сдаваться
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался о возможном борцовском поединке с экс-чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

«Полагаю, что сломал бы его. Просто не думаю, что у него хватит выносливости, чтобы выдержать мой темп. Мы уже видели, как он выдыхался в боях. Взять хотя бы момент, когда он защищался от Шона Стрикленда, — это было довольно жалкое зрелище. В прошлом он даже снимался с боёв из-за обычной простуды. У него есть такая склонность — сдаваться. Так что, если следующим соперником станет он, я заставлю его снова проявить эту склонность. Но посмотрим», — сказал Ковингтон в интервью для Submission Radio.

Ранее RAF объявил о проведении дебютного турнира в Абу-Даби 14 ноября, главным событием которого станет выступление Чимаева. Соперник будет объявлен позже. На пресс-конференции перед RAF 13 Чимаев, по всей видимости, случайно раскрыл, что его следующим соперником станет Ковингтон, назвав местом проведения поединка Абу-Даби.

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