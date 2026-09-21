Адесанья посоветовал Топурии не соглашаться на немедленный реванш с Гейджи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказал мнение, что испано-грузину Илии Топурии не стоит сразу возвращаться в октагон в бою с американцем Джастином Гейджи после нанесённого им поражения 12 июня 2026 года на турнире White House — Freedom 250 в Вашингтоне, США.

«После такого избиения я бы посоветовал ему не принимать бой с Джастином, потому что, думаю, для него было бы лучше одержать ещё одну победу, прежде чем получить титульный шанс», — приводит слова Адесаньи аккаунт FREAK.MMA в социальной сети X.

Напомним, поражение от Гейджи стало для Топурии первым в профессиональной карьере.