Арман Царукян: UFC работает над тем, чтобы мой следующий бой был за титул

29-летний российско-армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян заявил, что UFC уже работает над организацией его следующего боя за чемпионский пояс.

Адам. Слушай, после этой победы ты перелез через октагон, за тобой — Хамзат [Чимаев], а ты побежал к Дане Уайту, показал ему пояс, и он отбил тебе «пятёрку». Означает ли эта, так сказать, «пятёрка», что ты заслужил бой за пояс?

Арман. Да, брат, конечно, означает. Как я могу не заслужить бой за пояс? Финиш в первом раунде — что ещё нужно? Бонус получил.

Адам. Но мы хорошо знаем об отношении Даны Уайта [к тебе]. Он принимает неожиданные решения в этом направлении…

Арман. Я поговорил с ними, так что всё хорошо. Они работают над тем, чтобы следующий бой был за титул, — сказал Арман в видео для YouTube-канала adam zubayraev.