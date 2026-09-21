Результаты дня 21 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

21 сентября прошёл пятый день чемпионата Европы по боксу на «Асикс Арене» в болгарской Софии, в рамках которого выступили также члены национальной команды России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Чемпионат Европы по боксу. Результаты на 21 сентября
Мужчины, 1/8 финала:
до 60 кг: Всеволод Шумков — Мехметхан Джинар (Турция) — 4:0;
до 80 кг: Чеэрав Ашалаев — Габриэль Веочич (Хорватия) — 5:0;
до 75 кг: Исмаил Муцольгов — Альмир Мемич (Сербия) — 5:0;
до 85 кг: Дмитрий Карманов — Адриан Фреснеда-Рикардо (Испания) — 5:0.
Женщины, 1/8 финала:
до 60 кг: Алина Пушкарь — Донета Садику (Косово) — 0:5;
до 57 кг: Габриэлла Верхейм (Нидерланды) — Людмила Воронцова — 0:5.
Мужчины, 1/4 финала:
Сергей Колденков — Франк Мартинес-Бернад (Испания) — 5:0.