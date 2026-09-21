15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья оценил шансы Царукяна в возможном бою с Гейджи

Адесанья оценил шансы Царукяна в возможном бою с Гейджи
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал совет российско-армянскому бойцу Арману Царукяну в возможном бою с чемпионом в лёгком весе Джастином Гейджи.

«Стилистически я вижу технический хаос от Джастина. Однако Арману придётся просто бороться. Ему нужно сделать то же, что он сделал на UFC 331, но ещё лучше. Я думаю, что лучший путь к победе для Царукяна — следовать плану Хабиба Нурмагомедова. Орёл оказался слишком силён для Джастина Гейджи, когда они дрались на UFC 254 шесть лет назад, и похожая стратегия может привести Царукяна к золоту UFC.

Чтобы добиться своего и стать чемпионом, ему придётся просто много бороться и делать примерно то же, что делал Хабиб. Просто активно бороться. И, я думаю, Арман достаточно крупный, а также достаточно хорош в стойке, чтобы конкурировать с Джастином», — приводит слова Адесаньи Yahoo Sports.

Материалы по теме
Адесанья посоветовал Топурии не соглашаться на немедленный реванш с Гейджи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android