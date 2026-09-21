Адесанья оценил шансы Царукяна в возможном бою с Гейджи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал совет российско-армянскому бойцу Арману Царукяну в возможном бою с чемпионом в лёгком весе Джастином Гейджи.

«Стилистически я вижу технический хаос от Джастина. Однако Арману придётся просто бороться. Ему нужно сделать то же, что он сделал на UFC 331, но ещё лучше. Я думаю, что лучший путь к победе для Царукяна — следовать плану Хабиба Нурмагомедова. Орёл оказался слишком силён для Джастина Гейджи, когда они дрались на UFC 254 шесть лет назад, и похожая стратегия может привести Царукяна к золоту UFC.

Чтобы добиться своего и стать чемпионом, ему придётся просто много бороться и делать примерно то же, что делал Хабиб. Просто активно бороться. И, я думаю, Арман достаточно крупный, а также достаточно хорош в стойке, чтобы конкурировать с Джастином», — приводит слова Адесаньи Yahoo Sports.