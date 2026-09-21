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Пауло Коста выдвинул UFC ультиматум о последнем поединке по контракту

Пауло Коста выдвинул UFC ультиматум о последнем поединке по контракту
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста публично выдвинул ультиматум промоушену относительно последнего боя по своему контракту. Он адресовал три варианта развития событий главному коммерческому директору UFC Хантеру Кэмпбеллу.

«Хорошо, я хочу публично и предельно ясно обозначить свою позицию. У меня остался один бой по контракту. Мой гонорар в контракте рассчитан на трёхраундовый поединок, а не на пятираундовый. Я прошу дать мне трёхраундовый бой, который уже предусмотрен контрактом. Соперником может быть любой боец полутяжёлого дивизиона UFC. Думаю, теперь у Хантера есть три варианта:

а) дать мне последний трёхраундовый бой — я соглашусь на любого соперника;

б) дать мне пятираундовый бой в полутяжёлом весе с любым соперником через шесть недель. Я соглашусь, но тогда мой гонорар должен быть соответствующим образом увеличен. Это минимум, который будет справедливым, верно?

в) прямо сейчас расторгнуть мой контракт.

Всё просто и понятно. Надеюсь, теперь всем всё ясно. 18 сентября 2026 года, Лас-Вегас, Невада. С уважением, Пауло Коста», — написал Коста в своём аккаунте в социальной сети Х.

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