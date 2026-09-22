«Ничего криминального». Шлеменко — о том, что Волков не получил бой за титул UFC

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал решение UFC не давать россиянину Александру Волкову бой за титул, а устроить поединок между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом.

«Ничего криминального. UFC делает так, как нужно ему, что выглядит интереснее, то и делает. Конечно, обидно за соотечественника, но не считаю, что кого-то прокатили. Можно кричать о несправедливости, однако лишний раз хочу сказать: это профессиональная организация, где матчмейкеры организовывают бои, которые более выгодно продать, которые наберут больше просмотров. Пора уже привыкнуть к этому. Посмотрите, недавно уволили Майкла Пейджа — просто не продлили контракт, а Тай Туиваса с серией из восьми поражений остаётся в ростере», — приводит слова Шлеменко RT.