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«Ничего криминального». Шлеменко — о том, что Волков не получил бой за титул UFC

«Ничего криминального». Шлеменко — о том, что Волков не получил бой за титул UFC
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал решение UFC не давать россиянину Александру Волкову бой за титул, а устроить поединок между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом.

«Ничего криминального. UFC делает так, как нужно ему, что выглядит интереснее, то и делает. Конечно, обидно за соотечественника, но не считаю, что кого-то прокатили. Можно кричать о несправедливости, однако лишний раз хочу сказать: это профессиональная организация, где матчмейкеры организовывают бои, которые более выгодно продать, которые наберут больше просмотров. Пора уже привыкнуть к этому. Посмотрите, недавно уволили Майкла Пейджа — просто не продлили контракт, а Тай Туиваса с серией из восьми поражений остаётся в ростере», — приводит слова Шлеменко RT.

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