Кормье — о поединке Ван — Пантожа: этот вечер принадлежал Джошуа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высоко оценил выступление чемпиона в наилегчайшем весе Джошуа Вана в бою с Александром Пантожей на UFC 331.

«Этот вечер принадлежал Джошуа Вану. Этот парень невероятно талантлив. Всю неделю многие считали, что он проявлял некоторое неуважение к [Александру] Пантоже. Люди говорили, что он самоуверенный и высокомерный, но я не вижу причин, почему ему не быть таким. Ему всего 24 года, он чемпион мира и становится лучше с каждым выходом в октагон.

В субботу он отлично защищался от тейкдаунов, а когда всё-таки оказывался внизу, прекрасно справлялся с ситуацией и не позволял сопернику наносить себе урон. Он допустил одну ошибку: во втором раунде, если не ошибаюсь, или в концовке третьего отдал спину. Его угол постоянно говорил: «Не отдавай спину, не отдавай спину». Они настолько хорошо его подготовили, что несколько раз в четвёртом раунде он оказывался в партере и, казалось, был готов снова отдать спину, однако вместо этого возвращался к андерхуку. Он продолжает становиться всё лучше.

Он становится лучше с каждым выходом в октагон. Его бокс великолепен, борьба постоянно улучшается, и каждый раз мы удивляемся тому, насколько сильно он прибавляет. Но он очень молод. Когда ты молод, прогрессируешь не на 1%, потом ещё на один и ещё на один. Ты можешь прибавить сразу на 10, 5 или 8%. Он прогрессирует буквально в геометрической прогрессии с каждым выходом в октагон, и сегодня мы это увидели», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.