Генри Сехудо предложил два боя для определения претендента на титул в лёгком весе

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо предложил два боя для определения следующего претендента на титул в лёгком весе, если чемпион дивизиона американец Джастин Гейджи действительно получил серьёзную травму.

«Если Джастин Гейджи действительно настолько серьёзно травмирован, то послушайте, что я сейчас скажу. Устраиваем бой Илия Топурия — Пэдди Пимблетт. Затем — Усман Нурмагомедов против Армана Царукяна. И тот, кто лучше всех проявит себя, получает чёртов титульный шанс против этого парня Джастина Гейджи», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.