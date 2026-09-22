Царукян и Руффи отстранены на 60 дней после их боя на UFC 331

Издание MMAJunkie со ссылкой на Спортивную комиссию штата Калифорния опубликовало информацию о медицинских дисквалификациях второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна и 30-летнего бразильца Маурисио Руффи после их боя турнире UFC 331.

Арман Царукян: дисквалифицирован на 45 дней, контактные тренировки запрещены в течение 30 дней. Также отстранён на 60 дней или до разрешения врача из-за рассечения правого глаза.

Маурисио Руффи: дисквалифицирован на 45 дней, контактные тренировки запрещены в течение 30 дней. Также отстранён на 60 дней или до разрешения врача из-за рассечения правого глаза.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.