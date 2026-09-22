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Джон Джонс взял на себя ответственность за досрочный уход Стивсона из октагона на UFC 331

Джон Джонс взял на себя ответственность за досрочный уход Стивсона из октагона на UFC 331
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джон Джонс высказался о досрочном уходе своего подопечного 26-летнего олимпийского чемпиона по борьбе Гейбла Стивсона после поражения в поединке с Шоном Шарафом до формального объявления судейского решения на турнире UFC 331.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Я увидел несколько публикаций в интернете и хотел бы внести ясность. Это было моё решение сразу после боя отвести Гейбла в раздевалку. Честно говоря, я впервые оказался в подобной ситуации, и моей первой реакцией было отвести друга в раздевалку, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

У Гейбла есть трудолюбие и огромное желание побеждать, и я полностью его поддерживаю. Я верю, что он станет одним из лучших тяжеловесов UFC. Уверен, он вернётся», — написал Джонс на личной странице в социальной сети X.

Шараф, подошедший к поединку со Стивсоном в статусе андердога, одержал победу за 12 секунд в первом раунде, отправив своего оппонента в нокаут. После боя Гейбл покинул октагон до того, как рефери поднял руку Шона в центре клетки.

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