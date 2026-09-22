Волков опустился на четвёртое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Павлович стал вторым

UFC опубликовала обновлённую версию рейтинга бойцов тяжелого веса.

Сириль Ган официально повышен с временного до абсолютного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг). Ранее сообщалось, что Том Аспиналл освободил титул организации в тяжёлом весе.

Россиянин Сергей Павлович поднялся на вторую строчку рейтинга, следом за ним расположился бразильский боец Алекс Перейра, закрепившийся на третьем месте. Россиянин Александр Волков потерял две позиции и теперь занимает четвертую строчку, а замыкает топ-5 еще один представитель России — Ризван Куниев.

Рейтинг UFC в тяжёлом весе

Чемпион: Сирил Ган