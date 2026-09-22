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Волков опустился на четвёртое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Павлович стал вторым

Волков опустился на четвёртое место в рейтинге тяжелого веса UFC, Павлович стал вторым
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UFC опубликовала обновлённую версию рейтинга бойцов тяжелого веса.

Сириль Ган официально повышен с временного до абсолютного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг). Ранее сообщалось, что Том Аспиналл освободил титул организации в тяжёлом весе.

Россиянин Сергей Павлович поднялся на вторую строчку рейтинга, следом за ним расположился бразильский боец Алекс Перейра, закрепившийся на третьем месте. Россиянин Александр Волков потерял две позиции и теперь занимает четвертую строчку, а замыкает топ-5 еще один представитель России — Ризван Куниев.

Рейтинг UFC в тяжёлом весе

Чемпион: Сирил Ган

  1. Том Аспиналл (−1)
  2. Сергей Павлович (+1)
  3. Алекс Перейра (+1)
  4. Александр Волков (−2)
  5. Ризван Куниев
  6. Джош Хокит
  7. Кёртис Блэйдс
  8. Валдо Кортес-Акоста
  9. Витор Петрино
  10. Марио Пинто
  11. Вальтер Уокер
  12. Брэндо Перичич
  13. Сергей Спивак
  14. Мик Паркин
  15. Шамиль Газиев
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