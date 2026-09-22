«Теперь это его новое прозвище». Кормье — об Армане Царукяне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о втором номере рейтинга UFC в лёгком весе, представляющем Армению и Россию, Армане Царукяне после его победы над 30-летним бразильцем Маурисио Руффи после их боя турнире UFC 331.

«Джо Роган назвал его Брюсом Уэйном, Бэтменом, и теперь это его новое прозвище, — сказал Кормье. — Ребята, драться со мной было опасно, потому что я выходил в клетку, чтобы изменить свою жизнь, жизнь своих детей и всей моей семьи. Но драться с парнем, которому это не нужно, как Арману Царукяну, который богат и дерётся просто потому, что хочет драться, может быть ещё опаснее. Ему это не нужно. Он делает это потому, что любит драки. Это безумие, он становится лучше с каждым своим выступлением. Поэтому поздравляю Армана Царукяна», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.