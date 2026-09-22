Адесанья объяснил, что нужно сделать Царукяну для победы над Гейджи

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья высказался о возможном поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гейджи и россиянином Арманом Царукяном.

«Учитывая тот хаос, который создаёт Джастин, Арману просто нужно бороться. Ему нужно делать то же, что и в последнем бою, но ещё лучше.

Потому что после последней победы Джастина, когда он пережил второй раунд, в котором его уронили ударом по корпусу, он сломал парня и заставил его сдаться на стуле, его уверенность лучше, чем когда-либо. Джастина посылали в нокдаун, вырубали, но он возвращался на вершину много раз. Он не думает о победах или поражениях, а просто хочет вынести вас», — сказал Адесанья в выпуске подкаста Precision with Mighty & Izzy.