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Адесанья объяснил, что нужно сделать Царукяну для победы над Гейджи

Адесанья объяснил, что нужно сделать Царукяну для победы над Гейджи
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Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья высказался о возможном поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гейджи и россиянином Арманом Царукяном.

«Учитывая тот хаос, который создаёт Джастин, Арману просто нужно бороться. Ему нужно делать то же, что и в последнем бою, но ещё лучше.

Потому что после последней победы Джастина, когда он пережил второй раунд, в котором его уронили ударом по корпусу, он сломал парня и заставил его сдаться на стуле, его уверенность лучше, чем когда-либо. Джастина посылали в нокдаун, вырубали, но он возвращался на вершину много раз. Он не думает о победах или поражениях, а просто хочет вынести вас», — сказал Адесанья в выпуске подкаста Precision with Mighty & Izzy.

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