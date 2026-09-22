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«Понял ключ, что ключ в этом». Арман Царукян детально объяснил, как нокаутировал Руффи

«Понял ключ, что ключ в этом». Арман Царукян детально объяснил, как нокаутировал Руффи
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян прокомментировал победу в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Я подумал, что если он борьбу хорошо защищает, нужно миксовать… Попытался сразу локоть пробить, когда он разрывал [клинч], уходил, я локоть пробил, понял, что есть ключ в этом. И когда уже осталось 15 секунд, я думаю: «Сейчас покажу борьбу, зайду в борьбу и перейду сразу на ударку». Потому что смысла нет от этого тейкдауна мне… Что этот тейкдаун мне даст? И всё, я ударил, смотрю, он поплыл — и всё» — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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