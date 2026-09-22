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Майкл Моралес заявил о готовности провести бой с Иэном Гэрри в ноябре

Майкл Моралес заявил о готовности провести бой с Иэном Гэрри в ноябре
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Непобеждённый эквадорский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Моралес заявил о готовности провести поединок с бывшим претендентом на титул ирландцем Иэном Гэрри на турнире организации в ноябре. Моралес опубликовал личную переписку с Гэрри.

Моралес: я подерусь, когда ты захочешь, просто хочу контракт, вот и всё. Я надеру твою задницу.

Гэрри: Саудовская Аравия. 28 ноября, давай сделаем это.

Моралес: подписывайся, парень, и сделаем это.

Майклу Моралесу 27 лет. Эквадорец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

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