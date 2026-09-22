15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 6. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, сколько набрали после взвешивания Царукян и Руффи на UFC 331

Стало известно, сколько набрали после взвешивания Царукян и Руффи на UFC 331
Комментарии

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала данные о бойцах, прошедших взвешивание в день поединков на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

Так, участники соглавного поединка в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи показали на весах 80,3 и 80,7 кг соответственно.

Участники главного боя в наилегчайшем весе (до 57 кг), американец Джошуа Ван и бразилец Александр Пантожа показали на весах 66,1 и 63,4 кг соответственно.

Ранее стали известны сроки медицинских отстранений Царукяна и Руффи после боя на UFC 331.

Материалы по теме
Царукян и Руффи отстранены на 60 дней после их боя на UFC 331

Царукян стал диджеем на вечеринке в честь своей победы в UFC