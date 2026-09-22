Стало известно, сколько набрали после взвешивания Царукян и Руффи на UFC 331

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала данные о бойцах, прошедших взвешивание в день поединков на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

Так, участники соглавного поединка в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи показали на весах 80,3 и 80,7 кг соответственно.

Участники главного боя в наилегчайшем весе (до 57 кг), американец Джошуа Ван и бразилец Александр Пантожа показали на весах 66,1 и 63,4 кг соответственно.

Ранее стали известны сроки медицинских отстранений Царукяна и Руффи после боя на UFC 331.

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