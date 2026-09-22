Владимир Минеев отреагировал на смерть 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Пономарёва

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев прокомментировал новость о смерти бывшего чемпиона Fight Nights соотечественника Григория Пономарёва.

«Друзья, не стало Григория Пономарёва. Молодой парень, звезда российского ММА ушёл из жизни… Очень тяжело сейчас подобрать правильные слова… Мы с Григорием познакомились через спорт. Я всегда поддерживал его, помню и его поддержку в адрес всех воинов-солдат.

Григорий приезжал к нам в Ульяновск на турнир памяти моего брата Петра Минеева. И я хорошо помню его – молодого, улыбчивого парня, который запомнился ульяновской публике своей открытостью и добрым отношением к людям.

Очень несправедливо, когда жизнь обрывается так рано. Мне как отцу ещё и тяжело осознавать, что у Гриши остались маленькие дети. Я хочу сказать родным и близким Григория: вы не одни. Я со своей стороны готов оказать семье любую посильную помощь, чем смогу – поддержу и помогу.

И уверен, что спортивное сообщество тоже не останется в стороне. Светлая память рабу божьему Григорию. Соболезную родным и близким. Сил вам пережить эту страшную утрату», — написал Минеев в социальных сетях.

Григорию Пономарёву был 31 год. Уроженец Кемерово дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего провёл девять боёв, одержав шесть побед и потерпев три поражения.