«Я побил всех, кто выше меня». Шон О’Мэлли раскритиковал своё место в ИИ-рейтинге UFC
Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли раскритиковал обновлённый ИИ-рейтинг организации, в котором он расположился на третьей строчке в дивизионе.
«Я побил чемпиона, Петра Яна, и он выше меня. Как, чёрт возьми, такое могло произойти? У меня счёт 1-1 с Мерабом, и он выше меня. Сонг Ядонг, только недавно побил его, и он выше меня. Я третий номер! Я побил всех, кто выше меня! Эти ИИ-рейтинги… нужно забыть о них», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.
Ранее О’Мэлли раскрыл причину отказа от социальных сетей на полтора года.
Материалы по теме
Мераб Двалишвили избил бревно, представляя Шона О'Мэлли