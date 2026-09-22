«Я побил всех, кто выше меня». Шон О’Мэлли раскритиковал своё место в ИИ-рейтинге UFC

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли раскритиковал обновлённый ИИ-рейтинг организации, в котором он расположился на третьей строчке в дивизионе.

«Я побил чемпиона, Петра Яна, и он выше меня. Как, чёрт возьми, такое могло произойти? У меня счёт 1-1 с Мерабом, и он выше меня. Сонг Ядонг, только недавно побил его, и он выше меня. Я третий номер! Я побил всех, кто выше меня! Эти ИИ-рейтинги… нужно забыть о них», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Ранее О’Мэлли раскрыл причину отказа от социальных сетей на полтора года.

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