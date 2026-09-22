Расписание дня 22 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 22 сентября, в Софии, Болгария, пройдёт очередной день чемпионата Европы по боксу среди любителей, в котором принимает участие сборная России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

14:00. Женщины. До 65 кг. 1/4 финала. Сара Берам (Хорватия) – Азалия Аминева (3 пара);

14:30. Женщины. До 70 кг. 1/4 финала. Барабара Марчинковская (Польша) – Надежда Голубева (6 пара);

15:00. Мужчины. До 55 кг. 1/4 финала. Вячеслав Рогозин – Николас Павлик (Польша) (7 пара);

18:00. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала. Марта Лопес дель Арболь (Испания) – Юлия Чумгалакова (2 пара);

18:30. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала. Альма Гарсия Адаме (Испания) – Салтанат Меденова (6 пара);

19:00. Женщины. До 80 кг. 1/4 финала. София Серенсен (Норвегия) – Анастасия Демурчян (3 пара);

19:30. Мужчины. До 50 кг. 1/4 финала. Мартин Молина Сальвадор (Испания) – Баир Батлаев (7 пара);

20:30. Мужчины. Свыше 90 кг. 1/4 финала. Давит Чалоян (Армения) – Давид Суров (11 пара).

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.