Узбекистанец Меликузиев стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Хайме Мунгией и узбекистанцем Бектимиром Меликузиевым.

Командам боксёров дано 30 дней на переговоры.

Бектимиру Меликузиеву 30 лет. Уроженец Узбекистана, серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 17 побед (11 – нокаутом) и одно поражение.

Хайме Мунгии 29 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2018-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), после чего провёл пять защит, в 2026-м стал чемпионом мира во втором среднем весе. Всего на его счету 46 побед (35 – нокаутом) и два поражения.