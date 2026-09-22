Джонс — о первом поражении Гейбла Стивсона в UFC: он вернётся, я уверен
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал первое поражение своего подопечного соотечественника Гейбла Стивсона в карьере.
Напомним, на минувшем турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США, Стивсон проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону Шарафу.
«У Гейбла есть трудолюбие и воля к победе. Поддерживаю его и верю, что он станет одним из лучших тяжеловесов UFC. Он вернётся, я в этом уверен», – написал Джонс в социальных сетях.
Ранее Джонс заявил, что это он принял решение о немедленном уходе Стивсона из клетки после поражения на UFC 331.
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