Мовсар Евлоев оценил победу Царукяна над Руффи

Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Арман проделал колоссальную работу, чтобы повалить соперника, надо отдать должное сопернику, который очень хорошо, грамотно защищался. Прямо было видно, что он сфокусирован, он как будто предугадывал шаги Армана… Но, тем не менее, Арман не сдавался до последней секунды, не было видно, что Арман как-то экономит свои силы.

Устал ли он? Нет, я не видел, что он устал, но именно эта работа, когда ты не можешь повалить, но очень сильно стараешься, затрачивает больше энергии, чем если ты просто повалил и держишь его. Потому что держать всё равно легче, чем пытаться повалить.

Очень грамотно воспользовался «окошком» для того, чтобы провести вот этот свой легендарный, уже можно сказать, удар локтём. И второй тоже прямо «залетел», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.