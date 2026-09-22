Вальтер Уокер дал прогноз на бой Сириля Гана и Джоша Хокита

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер высказался о предстоящем поединке за титул между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Считаю, что Сириль победит. Но я не думаю, что это будет плохой бой, это будет хороший бой. Не считаю, что Сириль одержит лёгкую победу. Люди недооценивают Джоша Хокита, потому что он говорит много дерьма, люди воспринимают его как клоуна. Но он очень тяжело тренируется и знает, что делает. Он занимался американским футболом, а это тяжёлый спорт. Это хороший боец MMA», — сказал Уокер в интервью YouTube-каналу Full Mount MMA.