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Дастин Порье ответил, должен ли Царукян стать следующим претендентом на титул UFC

Дастин Порье ответил, должен ли Царукян стать следующим претендентом на титул UFC
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье считает, что россиянин Арман Царукян должен стать следующим претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг).

«Что дальше для Армана Царукяна? Бой за титул. Да, у него заплыл глаз, но он пропустил только один удар в начале поединка.

У него не прошло ни одного из пяти или шести тейкдаунов [в бою с Маурисио Руффи на UFC 331], и я подумал: «Может получиться настоящий бой». А затем прошёл удар локтем… Дело сделано», — сказал Порье в эфире программы Deep Waters.

Ранее Арман Царукян детально объяснил, как нокаутировал Руффи.

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