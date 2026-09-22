Дастин Порье ответил, должен ли Царукян стать следующим претендентом на титул UFC
Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье считает, что россиянин Арман Царукян должен стать следующим претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг).
«Что дальше для Армана Царукяна? Бой за титул. Да, у него заплыл глаз, но он пропустил только один удар в начале поединка.
У него не прошло ни одного из пяти или шести тейкдаунов [в бою с Маурисио Руффи на UFC 331], и я подумал: «Может получиться настоящий бой». А затем прошёл удар локтем… Дело сделано», — сказал Порье в эфире программы Deep Waters.
Ранее Арман Царукян детально объяснил, как нокаутировал Руффи.
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