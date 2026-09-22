Абдель-Азиз: если Топурия говорит, что у Гейджи были камни в перчатках, это комплимент

Али Абдель-Азиз, менеджер обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи, отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия намекнул, что американец Гейджи мог сжульничать с перчатками в их бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Если Илия хочет сказать, что в перчатках были камни, то это комплимент Джастину Гейджи, тому, насколько тяжело он бьёт. Я не собираюсь злиться из-за этого. Потому что там была [атлетическая] комиссия Лас-Вегаса, комиссия штата Вашингтон была там, Энди Фостер из Калифорнии был там, было три комиссии, которые следили за тем, как он надевает перчатки. Топурия сказал об этом в неделю боя Армана [Царукяна], чтобы лишить Армана и Руффи внимания. Так поступает Конор [Макгрегор]», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.