Усман Нурмагомедов обратился к Джону Джонсу после поражения Стивсона на UFC 331

Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Джону Джонсу после поражения подопечного американца Гейбла Стивсона на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Что такое бумеранг, знаешь, Джон? Дерьмо случается, удачи в будущем твоему парню!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Гейблу Стивсону 26 лет. Американец, победитель Олимпийских игр — 2020 по вольной борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2025 году. Всего на его счету четыре победы и одно поражение.

Ранее Джонс прокомментировал первое поражение Стивсона в карьере.

Джон Джонс тренирует чемпиона Олимпийских игр по борьбе Гейбла Стивсона