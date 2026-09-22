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Усман Нурмагомедов обратился к Джону Джонсу после поражения Стивсона на UFC 331

Усман Нурмагомедов обратился к Джону Джонсу после поражения Стивсона на UFC 331
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Джону Джонсу после поражения подопечного американца Гейбла Стивсона на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Что такое бумеранг, знаешь, Джон? Дерьмо случается, удачи в будущем твоему парню!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Гейблу Стивсону 26 лет. Американец, победитель Олимпийских игр — 2020 по вольной борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2025 году. Всего на его счету четыре победы и одно поражение.

Ранее Джонс прокомментировал первое поражение Стивсона в карьере.

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