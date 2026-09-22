Абдель-Азиз: Топурия не подерётся с Гейджи в следующем бою

Али Абдель-Азиз, менеджер обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастина Гейджи, заявил, что бывший чемпион грузин Илия Топурия не получит незамедлительный реванш с американцем.

«Он не подерётся с Джастином Гейджи в следующем бою. Только один парень в прошлом сделал это [получил бой за титул UFC после того, как оставил его]. И его имя Конор Макгрегор. Он не Конор Макгрегор, как и все остальные.

Верю, что Джастин Гейджи побьёт его в девяти случаях из 10. Джастин знает его слабости. Этого боя не будет», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Топурия записал обращение к сыну, прокомментировав бой с Гейджи.