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Абдель-Азиз: Топурия не подерётся с Гейджи в следующем бою

Абдель-Азиз: Топурия не подерётся с Гейджи в следующем бою
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Али Абдель-Азиз, менеджер обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастина Гейджи, заявил, что бывший чемпион грузин Илия Топурия не получит незамедлительный реванш с американцем.

«Он не подерётся с Джастином Гейджи в следующем бою. Только один парень в прошлом сделал это [получил бой за титул UFC после того, как оставил его]. И его имя Конор Макгрегор. Он не Конор Макгрегор, как и все остальные.

Верю, что Джастин Гейджи побьёт его в девяти случаях из 10. Джастин знает его слабости. Этого боя не будет», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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