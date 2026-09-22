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20-летний россиянин Рогозин вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу

20-летний россиянин Рогозин вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу
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В Софии, Болгария, завершился поединок 1/4 финала чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 55 кг. Россиянин Вячеслав Рогозин встретился с поляком Николасом Павликом.

Победу одержал Вячеслав Рогозин.

Состав сборной России на чемпионат Европы по боксу – 2026:

До 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия).
До 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область).
До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург).
До 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан).
До 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург).
До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика).
До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан).
До 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край).
До 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область).
Свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).

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