«Это просто факт». Экс-чемпион UFC объяснил, что нужно сделать Хокиту для победы над Ганом

Бывший чемпион UFC британец Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Джошу Хокиту придётся бороться с Сирилем Ганом, это просто факт. Сириль Ган великолепно двигается. Вот почему я был уверен, что он побьёт Алекса Перейру. Он очень и очень лёгок на ногах. Он очень атлетичен, быстр и техничен.

Джош Хокит идёт вперёд и агрессивно атакует и благодаря угрозе тейкдауна, скорости, активности и постоянному движению вперёд он многих застаёт врасплох, но у него много брешей. Поэтому ему стоит быть осторожным. Ему нужно исправить ошибки, сделать плотнее защиту и успешно провести тейкдаун», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.