Али Абдель-Азиз назвал бой в UFC, за который лично готов доплатить $ 1 млн

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что лично готов доплатить Усману Нурмагомедову в том случае, если россиянин сможет перейти в UFC и сразиться с грузином Илией Топурией.

«Мой бой мечты – Усман против Илии Топурии. И я не сказал, что он подписал контракт с UFC. Я предан своему слову и считаю, что это худший бой для Илии Топурии. Худший. Это моё мнение, я не имею ничего против Илии. Но что Илия ему сделает? Будет боксировать? Нет. Повалит? Удачи.

Если UFC захочет это устроить, я заплачу из своего кармана. Если это будет около миллиона долларов, я добавлю к гонорару Усмана. Я бы очень хотел это увидеть», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.