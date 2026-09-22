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Али Абдель-Азиз назвал бой в UFC, за который лично готов доплатить $ 1 млн

Али Абдель-Азиз назвал бой в UFC, за который лично готов доплатить $ 1 млн
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Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что лично готов доплатить Усману Нурмагомедову в том случае, если россиянин сможет перейти в UFC и сразиться с грузином Илией Топурией.

«Мой бой мечты – Усман против Илии Топурии. И я не сказал, что он подписал контракт с UFC. Я предан своему слову и считаю, что это худший бой для Илии Топурии. Худший. Это моё мнение, я не имею ничего против Илии. Но что Илия ему сделает? Будет боксировать? Нет. Повалит? Удачи.

Если UFC захочет это устроить, я заплачу из своего кармана. Если это будет около миллиона долларов, я добавлю к гонорару Усмана. Я бы очень хотел это увидеть», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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