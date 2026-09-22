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Джошуа Ван установил рекорд наилегчайшего веса UFC в реванше с Пантожей

Джошуа Ван установил рекорд наилегчайшего веса UFC в реванше с Пантожей
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван установил рекорд дивизиона в реванше с бразильцем Александром Пантожей, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Ван нанёс за карьеру в UFC 1411 значимых ударов, опередив Брэндона Морено (1375), Пантожу (1088), Деметриуса Джонсона (1059) и Тима Эллиота (926).

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одно поражение.

Ранее Ван объяснил, почему остался недоволен победой в реванше с Пантожей.

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