«Победишь меня и заработаешь миллионы». Анкалаев снова предложил Пауло Косте провести бой

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев вновь предложил экс-претенденту на пояс UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцу Пауло Косте провести бой после того, как тот выступил с ультиматумом в адрес руководства лиги.

«Победишь меня – станешь свободным агентом и заработаешь миллионы. Если я побью тебя – то все и так этого ждали. Тебе нечего терять. Я твой пропуск на «выход из тюрьмы». Давай драться», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.