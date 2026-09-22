Жена экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва впервые прокомментировала его смерть

Дулма Лумбунова, являющаяся вдовой бывшего чемпиона AMC Fight Nights в тяжёлом весе Григория Пономарёва, впервые прокомментировала уход из жизни супруга.

«Мой чемпион… Люблю тебя так сильно, что никакими словами не передать то чувство, которое испытываю к тебе. Оно настолько глубокое и волшебное, что такого слова не существует. Солнечный мой, вечно переживающий за других, отдающийся всему на все 1038379%.

И даже в последние часы ты переживал за своих подопечных и писал им, писал в блокнот, что нужно сделать, когда нужно было думать о себе. Прости, что не уберегла. Люблю навсегда, и, как ты говорил, «сииина сииина», — написала Лумбунова на своей странице в социальной сети.

Профессиональный рекорд Григория Пономарёва в смешанных единоборствах составляет шесть побед и три поражения. В качестве профессионала россиянин дебютировал в 2020 году.

Последний бой Пономарёв провёл в августе 2023 года. В четвертьфинальном бою Гран-при АСА Григорий встретился с Мухуматом Вахаевым, но уже на первой минуте боя он получил травму колена. Таким образом, победу техническим нокаутом одержал Мухумат.