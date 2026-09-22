«Придётся расстроить его фанатов. Он уже своё забрал». Евлоев — о поединке с Волкановски

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев высказался насчёт предстоящего поединка с чемпионом UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Волк уже устоявшийся любимчик публики. Было понятно, что люди больше собрались ради него, а не ради меня. Я тоже его фанат и болел бы за него, если бы не дрался с ним.

Придётся расстроить болельщиков Волка и испортить их планы. Я здесь не для того, чтобы кого-то радовать и проявлять чрезмерное уважение. Он уже своё забрал, побывал в лучах славы. Сейчас моё время, я очень долго к этому шёл», – сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.