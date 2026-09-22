«Было жалко этих людей». Мовсар Евлоев — о том, что его освистали в Лос-Анджелесе

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев поделился мнением насчёт того, что публика освистала его на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвящённой грядущему турниру UFC 333.

«Меня это не задело. Было жалко этих людей – чего они добиваются и какое моральное удовольствие получают. Наверное, их так не воспитывали. Они же собрались послушать конференцию. У меня тоже было что сказать – может быть, им было бы интересно.

Отец воспитывал меня быть хладнокровным. Брат прилетел из Ингушетии, сидел на трибунах и писал мне: «Можно я с ними пообщаюсь?» Не знаю, что он планировал, но если его туда запустить… Помнишь, на НТВ или на Первом канале была передача, где выпускали бычка? Минимум двадцатерых он бы там зарубил. Потом бы пришлось с ментами решать.

У меня настрой обрадовать родную республику, болельщиков по всей России и по всему миру. Даже если у меня их не так много, как у Волка. Со временем накопятся», – сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.