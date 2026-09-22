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Алекс Перейра оказался выше Сириля Гана в рейтинге P4P, Пётр Ян покинул топ-3

Алекс Перейра оказался выше Сириля Гана в рейтинге P4P, Пётр Ян покинул топ-3
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В обновлённом медиарейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий бразилец Алекс Перейра оказался на 10-й строчке, а француз Сириль Ган — на 11-й позиции, несмотря на то что Поатан в последнем бою уступил именно Гану техническом нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Белом доме.

Также отметим, что в топ-3 вошёл американец Джастин Гейджи, а россиянин Пётр Ян опустился на четвёртое место. Кроме того, Джошуа Ван поднялся на шестое место, а Арман Царукян — на 13-е. И впервые чемпион UFC в полутяжёлом весе Карлос Ульберг был включён в топ-15.